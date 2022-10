Bugnara,il fascino di un paese che sa esprimere anche tanta solidarietà

La visita oggi a Bugnara di Lendita Haxhitasim, l’Ambasciatoredella Repubblica del Kosovo in Italia, è stata un’occasione di festa per la numerosa comunità Kosovara che da anni vive nel piccolo centro peligno. Ma è stata anche l’occasione per aprire alcune ipotesi di collaborazione ‘ praticabili’ e ‘ stimolanti’ che presto saranno messe in cantiere

l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Sig.ra Lendita Haxhitasim al suo arrivo in Comune oggi a Bugnara

Bugnara, 7 ottobre- Il significato della visita istituzionale che l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Sig.ra Lendita Haxhitasim , ha compiuto oggi a Bugnara ,uno dei Borghi piu’ belli d’Italia, è destinato a lasciare un segno preciso ma anche ad aprire una serie di relazioni nuove finora imprevedibili.

Già perché nel lungo pomeriggio di festa e di riflessioni, gli amministratori comunali di Bugnara hanno intessuto una serie di intese che potrebbero approdare anche a stretto giro di tempo alla sottoscrizione di un apposito protocollo dove necessariamente ci saranno alcuni punti fermi: la scuola di arte floreale di Bugnara legata a ‘Romantica’ puo’ rappresentare anche per i maestri fioristi o quanti amano l’arte floreale uno strumento di formazione utile; il problema della cultura, la istituzione di apposite borse di studio per aiutare i piu’ giovani nelle attività di ricerca e di formazione; uno sportello d’informazione di carattere legislativo,o tecnico, per aiutare quanti hanno necessità di muoversi nel complesso panorama regionale e nazionale. Ovviamente sono intese di massima che nei prossimi mesi dovranno essere approfondite,migliorate per renderle operativi. Staremo a vedere

Ma perché un Ambasciatore, in questo caso del Kosovo, ha scelto di arrivare a Bugnara? Non era mai capitato nella storia di questo centro ne’ si erano create le condizioni perché ciò avvenisse.

L’abbraccio con i bambini in costume di famiglie Kosovare

Lo ha spiegato la Stessa ambasciatrice ( una donna molto bella,preparata,colta, capace di assolvere agevlmente al ruolo delicato che gli è stato affidato) nel corso del suo indirizzo di saluto alle tantissime persone che affollavano la Sala del Consiglio comunale.

Bugnara è stata scelta per l’Abruzzo come luogo simbolo che ha “ favorito e aiutato decine e decine di famiglie ad inseririsi nel borgo, dove hanno saputo lavorare e costruirsi una famiglia e nuove speranze”

La riprova è stata fornita dal Vice sindaco Domenico Taglieri che ha parlato di dati ed ha portato alcuni esempi concreti: la correttezza della comunità Kosovara che si trova a Bugnara “ mai nessun problema per la nostra popolazione”, “ molte di queste persone si sono inserite bene nel tessuto sociale ed operativo del territorio”, molti sono diventati protagonisti in alcune professioni Poi ha citato il caso di una famiglia che ha costruito un’impresa edile ‘robusta ‘che proprio in questi giorni festeggia” 25 anni di attività sempre a Bugnara

Tutta la comunità Kosovara residente a Bugnara si è stretta con calore e affetto attorno a Lendita Haxhitasim

Numerosi i bambini, alcuni dei quali vestiti con abiti tradizionali, che hanno portato una ventata di allegria e freschezza ad una giornata all’insegna dello spirito di fratellanza e solidarietà.

In seguito l’ambasciatore ha raggiunto l’antico frantoio e l’ecomuseo bugnarese. Ad accoglierla i ragazzi della Servizio Civile con racconti e aneddoti sulla storia di uno dei borghi più belli d’Italia.

Poi la ripartenza per Roma con la promessa di tornare presto a Bugnara ( agli inizi di agosto) magari in coincidenza di Romantica 2023

C.D.S.