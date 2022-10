Metanodotto Sulmona- Foligno, per Lupi (M5S) “ Un atto davvero grave”

Sulmona, 6 ottobre– “Riteniamo l’approvazione del metanodotto Sulmona-Foligno da parte del dimissionario governo Draghi, avallato dal Presidente della Regione Marco Marsilio, un atto assolutamente grave e altrettanto inutile per almeno due ragioni.

La prima è che questo va a sconfessare il “Quadro Clima-Energia 2030”, protocollo che l’Italia ha sottoscritto con l’Unione Europeache ha l’obiettivo di riduzione dei gas serra del 40% a livello europeo rispetto all’anno 1990. Un infrastruttura che non va risolvere minimamente l’emergenza energetica attuale perché sarà pronta e operativa non prima del 2027, in più in accordo con le politiche per il clima e l’energia dell’unione europea nel 2030 sarà assolutamente obsoleta e superata.

La seconda ragione dimostra ancor di più l’inutilità di questa infrastruttura visto che la potenziale carenza di gas non è confermata dai numeri dato che l’Italia sta importando più gas rispetto agli altri anni e sta rivendendo l’eccedenza all’estero utilizzando la rete già esistente.

Tutto questo avrà solo un costo di più di 2 miliardi che i cittadini si ritroveranno sulle proprie bollette, quando questi soldi potevano essere utilizzati per impianti di energia rinnovabili nel pieno rispetto dei protocolli e della salute pubblica.

Jacopo Lupi (M5S)Consigliere comunale –