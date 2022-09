Pd, Delrio: non buttare tutto via, vivere opposizione come Meloni 

Nel Pd “bisogna fare una riflessione seria e profonda ma non buttare via il cammino del Partito democratico, non tormentarsi sulle alleanze, né sul nome più adatto a guidarlo in questo momento. Siamo il secondo partito del Paese quindi c’è un patrimonio da cui ripartire. Non possiamo tradire quelli che hanno avuto fiducia in noi e che sperano nel rilancio del partito”.

Lo afferma Graziano Delrio, ex capogruppo del Pd ed ex ministro, in una intervista ad Avvenire.

Se il governo, come sostiene il leader di Azione Carlo Calenda, avesse pochi mesi di vita “sarebbe un disastro, perché vorrebbe dire che il Paese si sta avvitando in una crisi economica e sociale enorme e io non tifo mai per il male del mio Paese. Spero che dimostrino di saper governare e gli italiani giudicheranno se sono stati o meno in grado di risolvere i problemi, mantenendo le loro promesse, dai mille euro alla flat tax a tutto il resto”.L’alleanza con i Cinquestelle? “Intanto dobbiamo riappropriarci dei nostri principi e dei nostri valori: un Paese più giusto con la parità uomo/donna e l’ascensore sociale per i giovani, per esempio. Quello che ha fatto Meloni in questi cinque anni è stato semplicissimo: ha fatto l’opposizione perfino ai suoi alleati, prima alla Lega, poi anche a Fi, e ha fatto la sua strada. Il metodo deve essere per noi lo stesso, dobbiamo vivere l’opposizione come la rigenerazione della nostra proposta”, conclude Delrio.