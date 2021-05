𝗜𝗹 𝗟𝗶𝗰𝗲𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗺𝗶 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗦𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗶𝗹𝗲𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟭!

Sulmona,11 maggio-Con il progetto “Frammenti dalla natura. Lezioni per progettare il futuro”, la classe 3C del liceo Fermi vince il Concorso Scuole del Premio Galileo 2021, attestandosi tra le prime tre Scuole Secondarie dโ€™Italia. Il 17 Ottobre la premiazione a Padova.

ย Il Concorso nasce per stimolare la riflessione sullโ€™importanza che la scienza โ€“ e una corretta informazione ed educazione scientifica โ€“ riveste sia per gli individui sia per la collettivitร non solo dal punto di vista dellโ€™avanzamento culturale, ma anche dellโ€™impatto a livello politico, sociale ed economico.

La classe vincitrice inoltre, oltre che ricevere lโ€™ambito e prestigioso premio, sarร protagonista del Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica partecipando di diritto alla โ€œGiuria degli Studentiโ€ del Premio.

Un premio che non รจ solo una โ€œmedagliaโ€, una delle tante, di cui il nostro Istituto puรฒ fregiarsi, ma il segno tangibile di un approccio speculativo ed esperienziale che va oltre la dimensione della scuola come luogo di trasmissione passiva, inserendosi in una visione ed una organizzazione sistemica che trasforma i nostri spazi in laboratori a cielo aperto, in โ€œofficineโ€ sperimentali, in work in progress senza sosta, fiduciosi nella scienza e nella interconnessione dei saperi e della diverse realtร .